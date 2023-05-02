Baijiahao: для США наступил «черный день» после неожиданного заявления ЕС по России

Однако совсем недавно произошло событие, которое стало для США настоящей неожиданностью. Представители ЕС и Японии выступили против тотального запрета на поставки продукции в Россию, когда американцы озвучили эту идею перед G7. Один из чиновников четко обозначил позицию по этому вопросу, отметив, что такой сценарий невозможно реализовать.