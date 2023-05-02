Европейский союз сделал одно громкое заявление по России, после чего для США наступил «черный день». Об этом говорится в статье китайского издания Baijiahao.
По словам экспертов, ЕС и Япония были ближайшими союзниками Вашингтона, оказывающими давление на Москву в рамках противостояния РФ и Запада. Страны Европы из-за этого лишились дешевых энергоресурсов, а Японии закрыли доступ к Курильским островам, пишет «ПолитРоссия».
Однако совсем недавно произошло событие, которое стало для США настоящей неожиданностью. Представители ЕС и Японии выступили против тотального запрета на поставки продукции в Россию, когда американцы озвучили эту идею перед G7. Один из чиновников четко обозначил позицию по этому вопросу, отметив, что такой сценарий невозможно реализовать.
«Соединенные Штаты не ожидали, что этот черный день наступит так скоро. По мере углубления украинского конфликта постепенно обнажалось истинное лицо США, и Вашингтон утратил доверие своих верных союзников», — сказано в статье.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее заявил, что санкции против России стали бы харакири для Грузии.