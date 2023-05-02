Еврокомиссия: поставки зерна с Украины запрещены в пять восточноевропейских стран

Еврокомиссия запретила поставки украинского зерна в пять восточноевропейских государств со 2 мая по 5 июня. Однако разрешенным остается транзит в другие страны Евросоюза (ЕС), следует из заявления ведомства.
По словам ведомства, в случае необходимости ограничения могут быть продлены и после 5 июня. На данный момент свободная продажа пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины разрешена во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.
Ранее эти государства самостоятельно ввели запрет на импорт украинской сельхозпродукции для защиты внутренних рынков.
Между тем украинский МИД заявил о неприемлемости ситуации с ограничениями на экспорт аграрных товаров. Такие меры, по мнению Киева, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам единого рынка ЕС.