Еврокомиссия: поставки зерна с Украины запрещены в пять восточноевропейских стран

По словам ведомства, в случае необходимости ограничения могут быть продлены и после 5 июня. На данный момент свободная продажа пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины разрешена во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.