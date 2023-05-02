Кедми высмеял решение ФРГ о поставках на Украину «металлолома» вместо нормальных танков

По мнению эксперта, Leopard по характеристикам сравним с советскими танками Т-55, производство которых закрыли в СССР еще в 70-х годах. Кедми предположил, что решение Берлина равносильно отправке устаревших боевых машин сразу в плавильню, поскольку против российской армией они не выстоят.