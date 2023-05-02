Кедми высмеял решение ФРГ о поставках на Украину «металлолома» вместо нормальных танков

Израильский эксперт Яков Кедми усомнился в усилении украинской армии за счет анонсированных властями ФРГ поставок танков Leopard 1. Министр обороны ФРГ Борис Писториус обещал Киеву партию из 80 машин.
«Щедрое предложение» Берлина Кедми высмеял в эфире передачи «Право знать!» на телеканале ТВЦ. Эксперт напомнил, что сейчас танки Leopard 1 являются едва ли не «металлоломом», а своим решением Писториус только толкает Украину к повторению судьбы Третьего рейха, передает «Экономика Сегодня».
«Он хочет второй урок? Пожалуйста. Но насколько же он безграмотен! Leopard 1 — это металлолом», — напомнил Кедми.
По мнению эксперта, Leopard по характеристикам сравним с советскими танками Т-55, производство которых закрыли в СССР еще в 70-х годах. Кедми предположил, что решение Берлина равносильно отправке устаревших боевых машин сразу в плавильню, поскольку против российской армией они не выстоят.