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Кедми высмеял решение ФРГ о поставках на Украину «металлолома» вместо нормальных танков

Армия
Кедми высмеял решение ФРГ о поставках на Украину «металлолома» вместо нормальных танков

Израильский эксперт Яков Кедми усомнился в усилении украинской армии за счет анонсированных властями ФРГ поставок танков Leopard 1. Министр обороны ФРГ Борис Писториус обещал Киеву партию из 80 машин.

«Щедрое предложение» Берлина Кедми высмеял в эфире передачи «Право знать!» на телеканале ТВЦ. Эксперт напомнил, что сейчас танки Leopard 1 являются едва ли не «металлоломом», а своим решением Писториус только толкает Украину к повторению судьбы Третьего рейха, передает «Экономика Сегодня».

«Он хочет второй урок? Пожалуйста. Но насколько же он безграмотен! Leopard 1 — это металлолом», — напомнил Кедми.

По мнению эксперта, Leopard по характеристикам сравним с советскими танками Т-55, производство которых закрыли в СССР еще в 70-х годах. Кедми предположил, что решение Берлина равносильно отправке устаревших боевых машин сразу в плавильню, поскольку против российской армией они не выстоят.

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