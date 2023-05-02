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США на пороге «Перестройки» – она может стать для них катастрофой, как для СССР

Европа и США
США на пороге «Перестройки» – она может стать для них катастрофой, как для СССР

Администрация президента США Джо Байдена объявила американскую «Перестройку» – так называемый «Новый Вашингтонский консенсус». Эксперты считают, что этот процесс походит на тот, что предшествовал краху Советского Союза.

Новый курс провозгласил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан: старая система, основанная на логике свободного рынка и приоритете финансовой сферы над промышленностью, признана ошибочной и должна быть изменена в свете текущих геополитических и экономических событий в мире. По сути, руководство США хочет остановить вынос американских производств в другие страны и продолжить протекционистскую политику вместо развития «глобального рынка».

Кроме реиндустриалиации Америки «Перестройка» предполагает борьбу с климатическим кризисом и экономическим неравенством, однако аналитик National Interest Карлос Роа считает, что администрация Байдена допускает те же ошибки, что и СССР.

«Салливан признает необходимость болезненных и срочных реформ. Как понял Горбачев, признание необходимости перемен и успешное осуществление таких перемен – две совершенно разные вещи», – отмечает Роа в статье NI.
США на пороге «Перестройки» – она может стать для них катастрофой, как для СССР

Будущий крах американской системы

Эксперты считают, что администрация Байдена поздно спохватилась и начала перестраивать систему США тогда, когда однополярный проамериканский мировой порядок уже обрушился. Шведский писатель Малком Киюне отмечал, что «самый опасный период для политической системы – это когда она годами и десятилетиями игнорировала надвигающийся кризис, а затем, наконец, прижавшись спиной к стене, которую невозможно сдвинуть с места, пытается провести широкомасштабные реформы».

В такой ситуации США рискуют оказаться перед лицом политической революции, аналогично Французской революции, падению династии Цинь или распаду CCСР, считает Роа.

Такой сценарий стал возможным из-за давно назревших проблем в системе американского госуправления. Во-первых, это интеллектуальная истощенность элит США, которые застряли в прошлом и не могут придумать что-то большее, чем новый эпизод «плана Маршалла», расширяющий влияние Штатов в Европе, очередной «зеленый курс» или «шаги по сдерживанию Китая».

Во-вторых, США подводит их лицемерное отношение к экономическим успехам Китая и попытки ограничивать его рост приемами нечестной конкуренции, при этом стараясь сохранить репутацию «независимого арбитра» в мире.

США на пороге «Перестройки» – она может стать для них катастрофой, как для СССР

Третья проблема – тотальный политический раскол общества. Это будут использовать в своих интересах институты, не желающие байденовской «Перестройки» – например, Уолл-стрит, крупнейшие банки, инвесторы и венчурные капиталисты.

«Могут ли американские банки, создатели кредитов и важнейшие участники экономики, действительно признать, что период славы американских финансов закончился? Будут ли те, кто фантастически разбогател в среде, благоприятствовавшей финансовым спекуляциям за последние несколько десятилетий, приветствовать мир, где эти возможности ограничены?», – вопрошает Роа.

Вашингтон признает, что должен провести болезненную, необходимую для выживания страны реформу, которая потребовала бы частичного свертывания возглавляемого Америкой однополярного мирового порядка, но в то же время каким-то образом поддерживала этот порядок, отказываясь уступать перспективе многополярности, на которой настаивает Россия, Китай, Иран и другие мировые центры.

«Осуществимость этого – открытый вопрос», – констатирует Роа.
США на пороге «Перестройки» – она может стать для них катастрофой, как для СССР

«Пятилетка пышных похорон»

Журналистка Катерина Агранович считает, что может быть называть реформы Байдена «Перестройкой» излишнее преувеличение, но иронично предлагает рассказать американцам анекдот про пятилетку пышных похорон – «чтобы заранее подготовились».

«"После смерти Черненко в Политбюро раздается звонок: — Скажите, вам нужен Генеральный секретарь КПСС? — Вы член партии с большим стажем руководящей работы? — Нет, но я очень больной и очень старый". В принципе, только имена поменять», пишет Агранович в Telegram.

Так или иначе, даже геронтократические власти США не могут дальше игнорировать крушение однополярного мира. Но проблема страны в том, что их уверенность в американском господстве слишком затянулась: «перестраиваться» нужно было раньше.

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