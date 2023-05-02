США на пороге «Перестройки» – она может стать для них катастрофой, как для СССР

Эксперты считают, что администрация Байдена поздно спохватилась и начала перестраивать систему США тогда, когда однополярный проамериканский мировой порядок уже обрушился. Шведский писатель Малком Киюне отмечал, что «самый опасный период для политической системы – это когда она годами и десятилетиями игнорировала надвигающийся кризис, а затем, наконец, прижавшись спиной к стене, которую невозможно сдвинуть с места, пытается провести широкомасштабные реформы».