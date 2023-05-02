США на пороге «Перестройки» – она может стать для них катастрофой, как для СССР

Администрация президента США Джо Байдена объявила американскую «Перестройку» – так называемый «Новый Вашингтонский консенсус». Эксперты считают, что этот процесс походит на тот, что предшествовал краху Советского Союза.
Новый курс провозгласил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан: старая система, основанная на логике свободного рынка и приоритете финансовой сферы над промышленностью, признана ошибочной и должна быть изменена в свете текущих геополитических и экономических событий в мире. По сути, руководство США хочет остановить вынос американских производств в другие страны и продолжить протекционистскую политику вместо развития «глобального рынка».
Кроме реиндустриалиации Америки «Перестройка» предполагает борьбу с климатическим кризисом и экономическим неравенством, однако аналитик National Interest Карлос Роа считает, что администрация Байдена допускает те же ошибки, что и СССР.
«Салливан признает необходимость болезненных и срочных реформ. Как понял Горбачев, признание необходимости перемен и успешное осуществление таких перемен – две совершенно разные вещи», – отмечает Роа в статье NI.
Будущий крах американской системы
Эксперты считают, что администрация Байдена поздно спохватилась и начала перестраивать систему США тогда, когда однополярный проамериканский мировой порядок уже обрушился. Шведский писатель Малком Киюне отмечал, что «самый опасный период для политической системы – это когда она годами и десятилетиями игнорировала надвигающийся кризис, а затем, наконец, прижавшись спиной к стене, которую невозможно сдвинуть с места, пытается провести широкомасштабные реформы».
В такой ситуации США рискуют оказаться перед лицом политической революции, аналогично Французской революции, падению династии Цинь или распаду CCСР, считает Роа.
Такой сценарий стал возможным из-за давно назревших проблем в системе американского госуправления. Во-первых, это интеллектуальная истощенность элит США, которые застряли в прошлом и не могут придумать что-то большее, чем новый эпизод «плана Маршалла», расширяющий влияние Штатов в Европе, очередной «зеленый курс» или «шаги по сдерживанию Китая».
Во-вторых, США подводит их лицемерное отношение к экономическим успехам Китая и попытки ограничивать его рост приемами нечестной конкуренции, при этом стараясь сохранить репутацию «независимого арбитра» в мире.
Третья проблема – тотальный политический раскол общества. Это будут использовать в своих интересах институты, не желающие байденовской «Перестройки» – например, Уолл-стрит, крупнейшие банки, инвесторы и венчурные капиталисты.
«Могут ли американские банки, создатели кредитов и важнейшие участники экономики, действительно признать, что период славы американских финансов закончился? Будут ли те, кто фантастически разбогател в среде, благоприятствовавшей финансовым спекуляциям за последние несколько десятилетий, приветствовать мир, где эти возможности ограничены?», – вопрошает Роа.
Вашингтон признает, что должен провести болезненную, необходимую для выживания страны реформу, которая потребовала бы частичного свертывания возглавляемого Америкой однополярного мирового порядка, но в то же время каким-то образом поддерживала этот порядок, отказываясь уступать перспективе многополярности, на которой настаивает Россия, Китай, Иран и другие мировые центры.
«Осуществимость этого – открытый вопрос», – констатирует Роа.
«Пятилетка пышных похорон»
Журналистка Катерина Агранович считает, что может быть называть реформы Байдена «Перестройкой» излишнее преувеличение, но иронично предлагает рассказать американцам анекдот про пятилетку пышных похорон – «чтобы заранее подготовились».
«"После смерти Черненко в Политбюро раздается звонок: — Скажите, вам нужен Генеральный секретарь КПСС? — Вы член партии с большим стажем руководящей работы? — Нет, но я очень больной и очень старый". В принципе, только имена поменять», — пишет Агранович в Telegram.
Так или иначе, даже геронтократические власти США не могут дальше игнорировать крушение однополярного мира. Но проблема страны в том, что их уверенность в американском господстве слишком затянулась: «перестраиваться» нужно было раньше.