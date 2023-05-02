Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки над Севастополем тренировкой сил ПВО

Громкие звуки над Севастополем, которые услышали жители города во второй половине дня, были учениями ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Во вторник, 2 мая, губернатор сообщил, что в городе проводили профилактические работы в рамках проверки боеготовности противоподводно-диверсионной обороны.
«Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировка наших систем ПВО», — рассказал политик в своем Telegram-канале.
Накануне вечером Развожаев подтвердил атаку беспилотников на город и подчеркнул, что все службы находятся в готовности.