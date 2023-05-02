Символ полицейского произвола: российский ФБР осудил действия французских силовиков против участников протестов

Спецподразделение насчитывает 180 человек, при этом, несмотря на недовольство граждан и требования упразднить структуру, ее численность планируют увеличить почти в два раза. Только в 2023 году против BRAV-M было подано 59 заявлений, связанных с необоснованным применением силы, однако только по двум из них начались расследования.