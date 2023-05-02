Символ полицейского произвола: российский ФБР осудил действия французских силовиков против участников протестов

Для разгона массовых акций сотрудники BRAV-M используют дубинки, слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и другие спецсредства. В настоящий момент все это активно применяется против недовольных пенсионной реформой, утвержденной правительством Эммануэля Макрона.
Спецподразделение насчитывает 180 человек, при этом, несмотря на недовольство граждан и требования упразднить структуру, ее численность планируют увеличить почти в два раза. Только в 2023 году против BRAV-M было подано 59 заявлений, связанных с необоснованным применением силы, однако только по двум из них начались расследования.
Скандал в связи с деятельностью BRAV-M набрал обороты в марте 2023 года, когда в Сети появилась аудиозапись, на которой полицейский угрожает участнику протеста. Он обещает отправить его не в полицию, а в больницу, если тот еще раз попадется ему на глаза.
Запись спровоцировала широкий общественный резонанс. Активисты опубликовали петицию с требованием распустить подразделение, которая собрала 264 тысячи голосов всего за десять дней.
BRAV-M превратилось в символ полицейского произвола во Франции, а власти на фоне мощного недовольства общественности были вынуждены формально осудить действия полицейских на митингах. Тем не менее, вопрос о роспуске структуры по-прежнему не стоит, более того, выступающим за ее расформирование начали поступать угрозы.