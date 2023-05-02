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Подельники убийцы журналистки Дугиной получили по 3 года и 6 месяцев колонии в Туле

Происшествия
Подельники убийцы журналистки Дугиной получили по 3 года и 6 месяцев колонии в Туле

Суд в Туле вынес приговор подельникам Натальи Вовк, убийцы журналистки Дарьи Дугиной. Оба получили по 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщают «Известия».

Мужчин признали виновными в подделке свидетельства о регистрации автомобиля. Именно на этой машине предполагаемые организаторы расправы над Дугиной смогли выехать из России.

Прокуратура настаивала на наказании в виде почти четырех лет колонии. Помимо этого, злоумышленников просили лишить права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

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