Подельники убийцы журналистки Дугиной получили по 3 года и 6 месяцев колонии в Туле

Суд в Туле вынес приговор подельникам Натальи Вовк, убийцы журналистки Дарьи Дугиной. Оба получили по 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщают «Известия».
Мужчин признали виновными в подделке свидетельства о регистрации автомобиля. Именно на этой машине предполагаемые организаторы расправы над Дугиной смогли выехать из России.
Прокуратура настаивала на наказании в виде почти четырех лет колонии. Помимо этого, злоумышленников просили лишить права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.