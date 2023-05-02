Секретарь Совбеза РФ Патрушев: фонды США сформировали «руководство по расколу России»

Фонды США выполнили заказ Госдепа и Пентагона и составили «руководство по расколу России». Об этом предупредил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
Основную ставку в документе сделали на формировании и содействии нестабильности на соседствующих с РФ территориях. Речь в нем шла также об информационной войне, которая подразумевает «разжигание внутрироссийского сепаратизма».
«Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами, наспех написанными по заказу Госдепартамента и Минобороны США, под названием "Несостоявшееся государство: руководство по расколу России"», — отметил Патрушев в интервью «Известиям».
Ранее спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти решил «резко обменяться мнениями» с российским корреспондентом. Обсуждаемый вопрос касался поддержки Киева со стороны Вашингтона.