Разведка ФРГ призвала чиновников задергивать шторы рядом с посольством РФ

Между тем эксперты в области безопасности считают, что советы по «закрыванию жалюзей» катастрофически недостаточны в современном мире. Немецкие политики могут прослушиваться круглосуточно и в любом месте, уточнили они. Все это может быть сделано за счет подключения к их телефонам.