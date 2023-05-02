Разведка ФРГ призвала чиновников задергивать шторы рядом с посольством РФ

Разведслужбы Германии простят чиновников усилить меры безопасности, чтобы ограничить возможности российской разведки. Об этом сообщили журналисты американского издания The New York Times.
По их данным, немецкие спецслужбы поручили своим сотрудникам, работающими вблизи от российского посольства в Берлине, отворачивать экраны компьютеров от окна и закрывать шторы во время проведения рабочих заседаний и встреч. Более того, работникам силовых ведомств посоветовали отказаться от использования беспроводных устройств вблизи российского посольства.
«Разведывательные службы предупредили членов парламента о необходимости самозащиты — отвернуть компьютерные экраны от окон, прекратить использовать беспроводные устройства, к которым легче подключиться, и закрывать жалюзи на окнах во время совещаний», — говорится в статье.
По мнению аналитика Немецкого совета по международным отношениям Штефана Майстера, многолетнее пренебрежение элементарными действиями в области контрразведки потребуют значительных затрат для исправления ситуации.
«Мы не там, где должны были быть. Русские тоже учатся. У них нет ограничений, у них много ресурсов, которые они вкладывают в эту гибридную войну, информационную войну. И мы всегда на несколько шагов позади», — сказал он.
Между тем эксперты в области безопасности считают, что советы по «закрыванию жалюзей» катастрофически недостаточны в современном мире. Немецкие политики могут прослушиваться круглосуточно и в любом месте, уточнили они. Все это может быть сделано за счет подключения к их телефонам.
Однако на пути усиления защиты от «российских шпионов» перед немецкими спецслужбами стоит само законодательство ФРГ. Из-за ее децентрализованной структуры, которая была создана по настоянию США и Великобритании после окончания Второй мировой войны, в каждой отдельной земле есть своя отдельная разведка.
Экс-чиновник министерства обороны Германии Нико Ланге призвал немецких законодателей отменить различные бюрократические ограничения, чтобы в конечном итоге повысить эффективность спецслужб страны.
«Разведывательные агентства — это бизнес ”баш на баш“. Если вы не в состоянии собирать информацию, то ваши партнеры не будут с вами торговать», — прокомментировал он.
Наибольшей проблемой, уточнил Ланге, сейчас является то, что Москва сосредоточила усилия по поиску информации о западном оружии для Украины или обучении военнослужащих ВСУ. Подозреваемые российские оперативники уже были обнаружены вблизи мест военной подготовки в Германии.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как британская разведка ищет российские «корабли-призраки», готовящих месть за «Северные потоки».