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TruNews: Вашингтон опасается активизации действий подлодок ВМФ РФ

Армия
TruNews: Вашингтон опасается активизации действий подлодок ВМФ РФ

Правительство США боится, что подводные лодки ВМФ РФ начнут активные действия возле американских берегов. Об этом заявили обозреватели издания TruNews.

Аналитики подчеркнули, что Вашингтон обеспокоен ростом возможностей российского флота, в том числе у подлодок. Этот факт подтверждает слова главкома Объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.

«Основная часть российских вооруженных сил не пострадала в ходе украинского конфликта и не деградировала», — заявил он.

Авторы статьи отметили, что на этом фоне необходимо направить все силы на укрепление отношений между странами. Они убеждены, что нужно не только предотвратить потенциальные конфликты, но и сохранить стабильность в мире.

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