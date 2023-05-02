«Будем работать дальше»: Пригожин высказался после заявления ВСУ о «живом» генерале Танцюре

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Вооруженные силы Украины опровергли гибель командующего теробороной Игоря Танцюры. Информация о возможной ликвидации военачальника артиллеристами ЧВК «Вагнер» появилась 2 мая.
Создатель «оркестра» ранее сообщал, что «музыканты» нанесли удар по бронеавтомобилю, в котором мог находиться украинский генерал-майор. Однако спикер ВСУ Денис Зелинский не подтвердил эти данные.
«Что же, будем работать дальше», — сообщил Пригожин в аудиокомментарии, опубликованном его пресс-службой.
По словам основателя ЧВК «Вагнер», уничтоженный автомобиль направлялся в Бахмут из Часова Яра. Артудар был нанесен для предотвращения подхода резервов ВСУ.