Кинорежиссер Оливер Стоун восхитился Путиным и выразил неприязнь к Байдену

Американский кинорежиссер Оливер Стоун назвал великим российского лидера Владимира Путина, но при этом выразил недовольство деятельностью президента США Джозефа Байдена. Такую оценку двум политикам сценарист дал в интервью газете The Guardian накануне премьеры своего нового документального фильма Nuclear Now («Теперь ядерное») об атомной энергетике.
«Путин — великий лидер для своей страны, и народ его любит», — считает Стоун.
Документальный фильм о ядерной энергии, в которой Стоун видит решение проблемы изменения климата, стал тридцатым по счету в его карьере. Все работы режиссер связывает между собой, называя делом всей своей жизни создание произведений о «нераскрытой лжи, которую люди не признают».
Обладатель трех премий «Оскар» снимал ленты и про кубинского революционера Фиделя Кастро, и про убийство 35-го президента США Джона Кеннеди. В 2017 году он выпустил четырехчасовой документальный фильм о президенте РФ, вызвавший огромный общественный резонанс.
С тех пор, как признался Стоун в интервью The Guardian, его отношение к Путину не изменилось. В то же время 76-летний кинорежиссер не взялся обсуждать возраст Байдена, однако намекнул на явную неприязнь к нему.
«Моим любимым президентом был Джон Кеннеди, поэтому, если вы посмотрите на этих двух ирландцев сбоку, вы обнаружите, что Джон Кеннеди — миролюбивый человек. И вы найдете, что Джо Байден — воин холодной войны в худшем смысле этого слова», — выразил свою неприязнь к Байдену американский кинорежиссер.
Байден заявил о желании принять участие в президентских выборах в 2024 году — в случае победы ему будет 82 года на момент инаугурации. Ранее «ПС» рассказывала про очередную оплошность хозяина Белого дома, который во время приема в честь конца Рамадана призвал гостя заткнуться. Подробности — в нашем материале.