Врач Андреев назвал причины тугоухости

Российский медик Андрей Ермилов рассказал о результатах исследования причин ухудшения слуха у молодежи.
По словам Ермилова, эксперименты доказали справедливость гипотезы о повышенном риске возникновения тугоухости у молодых людей, злоупотребляющих прослушиванием громкой музыки с помощью наушников, сообщает Kadara.RU.
Подобное ухудшение слуха является прямым следствием развития отита, атеросклероза и травмирования ушных барабанных перепонок. Иногда к тугоухости может привести очистка ушей от грязи и серы с помощью ватных тампонов и спичек.