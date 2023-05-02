Бороться с анемией помогают продукты с ферритином

Дефицит железа в организме ведет к анемии, сопровождающейся головокружением, болями в груди, потерей аппетита.
Чтобы избежать подобных недугов стоит употреблять определенные продукты, содержащие ферритин, то есть железо. Оно участвует в выработке гемоглобина и миоглобина. Компенсировать нехватку гемового железа помогут устрицы, мидии, икра, яйца и мясо, сообщает Monavista Daily.
Весьма уместно включить в рацион сардины, тунца, куриную печень и свинину. Рекомендуется регулярно потреблять говядину, мясо индейки. Содержится ферритин, хотя и в меньших количествах, в чечевице, шпинате, капусте и в мюслях.