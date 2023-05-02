Il Fatto Quotidiano: власти Италии переложили вину за поставку ВСУ неисправных гаубиц на США

Правительство Италии сняло с себя ответственность за поставки украинским военным неисправных самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L. Об этом пишет издание Il Fatto Quotidiano.
В минобороны страны сообщили, что итальянская армия никогда не применяла эти комплексы в боевых действиях. В ведомстве также подчеркнули, что их ремонт должна была обеспечить компания из США, которая якобы и виновата в ситуации.
«Перед отправкой САУ M109L на Украину они были переданы фирме из США для технического обслуживания», — говорится в публикации.
Примечательно, что гаубицы никто так и не отремонтировал. По этой причине около 20 САУ возвращаются обратно в Италию. Привести вооружение в порядок возможно также и в Бельгии, отметили в Il Fatto Quotidiano.