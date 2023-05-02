Twitter открыл доступ к публикации Медведева в англоязычном аккаунте

Администрация соцсети Twitter сняла ограничения с записи заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в его англоязычном аккаунте.
В сообщении модераторов сказано, что публикация политика может представлять собой предмет общественного интереса. Поэтому было принято решение об открытии доступа к записи.
Стоит отметить, что Twitter до этого заблокировал показ последней записи Медведева про Польшу.
Зампред Совбеза России ранее заявил, что соцсеть Twitter прогнулась под американский Госдеп и Украину. По словам Медведева, этот цифровой ресурс действует в интересах истеблишмента США.