Депутат Милонов предложил православную альтернативу уходящему из России Tinder

Альтернативу приложению для знакомств Tinder необходимо создать в России, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Отечественный ресурс может быть разработан с помощью церкви, поскольку нередко именно религия является той общностью, которая помогает людям образовать семью, подчеркнул Милонов в беседе с Lenta.ru.
«Надо создавать российские соцсети для знакомств. Можно привлекать разные организации, которые могли бы в этом помочь», — отметил депутат.
Милонов допустил, что в случае приложений для знакомств актуальной могла бы стать верификация пользователей через портал «Госуслуги». Это поможет предотвратить появление фейковых аккаунтов.