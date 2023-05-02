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Депутат Милонов предложил православную альтернативу уходящему из России Tinder

Общество
Депутат Милонов предложил православную альтернативу уходящему из России Tinder

Альтернативу приложению для знакомств Tinder необходимо создать в России, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Отечественный ресурс может быть разработан с помощью церкви, поскольку нередко именно религия является той общностью, которая помогает людям образовать семью, подчеркнул Милонов в беседе с Lenta.ru.

«Надо создавать российские соцсети для знакомств. Можно привлекать разные организации, которые могли бы в этом помочь», — отметил депутат.

Милонов допустил, что в случае приложений для знакомств актуальной могла бы стать верификация пользователей через портал «Госуслуги». Это поможет предотвратить появление фейковых аккаунтов.

#милонов #православное приложение #tinder