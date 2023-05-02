Британский разведчик рассказал о главном результате мощного удара ВКС РФ по объектам ВСУ

Российская армия несколько дней назад нанесла массированный удар высокоточным ракетным оружием воздушного базирования по целому ряду стратегических объектов ВСУ и добилась впечатляющего результата, сообщил бывший офицер британской разведки Филипп Ингрэм.
«Российская атака… могла отразиться на подготовительных работах ВСУ к контрнаступлению», — отметил Филипп Ингрэм в интервью изданию Newsweek.
Эксперт отметил, что главным итогом активных и профессиональных действий ВКС РФ стали критические разрушения на ключевых предприятиях украинского ОПК, которые выпускали и испытывали противокорабельные ракеты «Нептун» и реактивные снаряды «Ольха-М».