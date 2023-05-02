Британский разведчик рассказал о главном результате мощного удара ВКС РФ по объектам ВСУ

Эксперт отметил, что главным итогом активных и профессиональных действий ВКС РФ стали критические разрушения на ключевых предприятиях украинского ОПК, которые выпускали и испытывали противокорабельные ракеты «Нептун» и реактивные снаряды «Ольха-М».