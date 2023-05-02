NYT: разведслужба ФРГ советовала немецким чиновникам закрывать шторы возле посольства РФ

Спецслужбы ФРГ советовали немецким чиновникам, работающим возле российского посольства в Берлине, соблюдать меры предосторожности и закрывать окна, сказано в статье New York Times (NYT).
По информации журналистов, разведывательная служба Германии предупреждала членов парламента, чтобы они защищали себя. Политикам советовали отворачивать экраны компьютеров от окон, не пользоваться беспроводными устройствами, а также закрывать шторы во время переговоров.
Издание не стало уточнять, в какой именно временной промежуток были сделаны эти предупреждения.
Ранее сообщалось, что в Мюнхене задержали жителя Германии по подозрению в передаче документов «спецслужбам России».