Куйвашев оценил ущерб от пожаров в Свердловской области в два миллиарда рублей

Свердловской области потребуется около двух миллиардов рублей на восстановление жилья и инфраструктуры, пострадавших в результате пожаров. Об этом на совещании с членами правительства заявил глава региона Евгений Куйвашев.
По его словам, в общей сложности пожарами было уничтожено 210 строений, в том числе 143 жилых. В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что дома всех погорельцев должны быть восстановлены к отопительному сезону.
Кроме того, он поручил представить к госнаградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара спасали людей из исправительно-трудового учреждения, хотя их собственные дома в это время горели.
«Нужно восстановить это учреждение. Что касается восстановления домов, то это должно быть сделано к отопительному сезону. Губернатор докладывал, что это возможно, поэтому нужно это сделать», — подчеркнул президент.
Ранее в Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что с 29 по 30 апреля в регионе ликвидировали девять природных пожаров, общая площадь которых составила более 1 тыс. гектаров. Подробнее о ситуации в Свердловщине читайте в нашей статье.