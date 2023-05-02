Польский дипломат Щлядевский отказался комментировать свой визит в МИД России

Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский покинул здание МИД. Об этом сообщили журналисты РИА Новости.
Согласно полученной информации, дипломата вызвали в ведомства из-за силового изъятия школы в Варшаве при посольстве. Он находился в здании около 15 минут. Сам дипломат отказался комментировать свой визит в МИД.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что России может разорвать дипломатические отношения с Польшей после инцидента с захватом школы.