ЧВК «Вагнер» передала комитету Госдумы по обороне письма погибших от «снарядного голода» солдат

Один из бойцов ЧВК «Вагнер» Левон Киракосян сообщил, что передал Госдуме письма «музыкантов», погибших из-за дефицита боеприпасов. По словам «вагнеровца», обращения его покойных товарищей заняли несколько десятков коробок.
Напомним, что письма бойцов ЧВК «Вагнер» 2 мая подписал командир одного из штурмовых отрядов Дмитрий Подольский. Также он поинтересовался у депутатов ГД, кто будет отвечать за напрасные жертвы.
«Я, Киракосян Левон Варданович, боец ЧВК "Вагнер", передал в комитет по обороне Государственной думы РФ 39 коробок с письмами от погибших товарищей с просьбой разобраться в сложившейся ситуации со "снарядным голодом"», — заявил боец.
Ситуацию с дефицитом боеприпасов ранее прокомментировал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он сравнил отказ от снабжения «музыкантов» снарядами с тяжким преступлением.