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ЧВК «Вагнер» передала комитету Госдумы по обороне письма погибших от «снарядного голода» солдат

Общество
ЧВК «Вагнер» передала комитету Госдумы по обороне письма погибших от «снарядного голода» солдат

Один из бойцов ЧВК «Вагнер» Левон Киракосян сообщил, что передал Госдуме письма «музыкантов», погибших из-за дефицита боеприпасов. По словам «вагнеровца», обращения его покойных товарищей заняли несколько десятков коробок.

Напомним, что письма бойцов ЧВК «Вагнер» 2 мая подписал командир одного из штурмовых отрядов Дмитрий Подольский. Также он поинтересовался у депутатов ГД, кто будет отвечать за напрасные жертвы.

«Я, Киракосян Левон Варданович, боец ЧВК "Вагнер", передал в комитет по обороне Государственной думы РФ 39 коробок с письмами от погибших товарищей с просьбой разобраться в сложившейся ситуации со "снарядным голодом"», — заявил боец.

Ситуацию с дефицитом боеприпасов ранее прокомментировал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он сравнил отказ от снабжения «музыкантов» снарядами с тяжким преступлением.

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