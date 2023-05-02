Польский вице-премьер Глиньский указал на желание половины Европы наладить отношения с Россией

«Половина Европы» желает наладить отношения с Россией. Такое мнение выразил вице-премьер Польши Петр Глиньский.
Политик дал интервью Kurier Lubelski. По его словам, некоторые страны являются заложниками групп интересов. По этой причине они настроены на скорейшее завершение украинского конфликта, а также продолжить быть клиентами России.
«Половина Европы такая», – сказал политик.
Глиньский в качестве примера привел лидера оппозиции Дональда Туска. По его словам, политик после работы в Евросовете вернулся в Польшу для спасения газопровода «Северный поток».
Ранее стало известно, что МИД России выразил временному поверенному в делах Польши Яцеку Щлядевскому ноту протеста. Причиной стала ситуация с силовым захватом школы при посольстве в Варшаве.