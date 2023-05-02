Полянский: антироссийская резолюция в ООН поставила многие государства в неловкое положение

И теперь, по его словам, представители Украины и Запада, заявляя о «перемоге», стараются не вдаваться в детали. Но для тех, кто работает в ООН, все предельно ясно. Ведь Украина добилась только того, что резолюцию, которую могли поддержать все страны ООН единогласно, в итоге 71 государство не поддержало. И к тому же антироссийский абзац, в ходе отдельного голосования поддержала только 81 страна, и 102 страны – не поддержали.