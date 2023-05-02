Полянский: антироссийская резолюция в ООН поставила многие государства в неловкое положение

Торжествующие заявление ряда украинских изданий о «перемоге», которая выражается в том, что якобы многие российские партнеры проголосовали в ООН за резолюцию, осуждающую «агрессию РФ», не соответствуют действительности. А сама ситуация нуждается в том, чтобы ее прояснить.
Об этом у себя в Telegram-канале пишет первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Речь, по словам дипломата, идет не о какой-то «тематической» резолюции, вынесенной на голосование в связи с началом российской специальной военной операции на Украине, а о плановой и рутинной резолюции о сотрудничестве Организации Объединенных Наций с Советом Европы, голосование по которой прошло 26 апреля.
«Чтобы был лучше понятен контекст, нужно пояснить, что принимаемые с различной периодичностью резолюции о сотрудничестве ООН с региональными организациями всегда были консенсусными и для этого носили весьма общий характер и никогда не политизировались. Таких организаций много и различные страны мира заинтересованы в поддержке "своих" региональных организаций. Подобный порядок существовал до недавнего времени и нарушен был – угадайте кем? Правильно, Украиной!» – рассказал Полянский.
Украинцы совместно с западниками внесли в преамбулу рутинной резолюции ООН – СЕ один крайне политизированный абзац, который никак не относится к теме документа. Этим шагом авторы дополнительного абзаца поставили многие страны в неловкое положение.
«Ведь если они не поддержат эту резолюцию, западники могут отплатить той же монетой при голосованиях по нужным им резолюциям. В такой ситуации оказались и многие наши партнеры – по СНГ, БРИКС и так далее. Поэтому они сделали следующее: не поддержали этот абзац в ходе отдельного голосования, но проголосовали за весь текст, сделав при этом интерпретирующие заявления о том, что не поддерживают политизицию резолюции о сотрудничестве ООН с гуманитарными организациями», – объяснил Полянский.
И теперь, по его словам, представители Украины и Запада, заявляя о «перемоге», стараются не вдаваться в детали. Но для тех, кто работает в ООН, все предельно ясно. Ведь Украина добилась только того, что резолюцию, которую могли поддержать все страны ООН единогласно, в итоге 71 государство не поддержало. И к тому же антироссийский абзац, в ходе отдельного голосования поддержала только 81 страна, и 102 страны – не поддержали.
«Что лишний раз указывает на снижение поддержки Украины в ООН, – подчеркнул дипломат. – В микрофон многие члены ООН осудили украинские методы политизации всего и вся. Так зрада или перемога? Решайте сами!»
Напомним, ранее китайское издание 360kuai восхитилось тем, как глава Минобороны России Сергей Лавров отплатил генсеку ООН Антонио Гутеррешу за нескрываемую симпатию к США.
Так недавно Гутерреш, комментируя все большую популярность китайского юаня при заключении международных сделок, напомнил о важности доллара. В ответ Сергей Лавров, выступая в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН, предложил выплачивать членские взносы во Всемирную организацию в китайских юанях.
Тем самым российский министр не только проучил генсека ООН за раболепие перед Вашингтоном, но и проявил уважение к Китаю, и подстегнул процесс дедолларизации.