Блогер Подоляка рассказал, как ВС РФ заставляет ВСУ тратить боеприпасы на «летающие велосипеды»

Россия использует против ВСУ новую тактику, вынуждая их тратить больше боеприпасов на истребление дронов-обманок, заявил блогер Юрий Подоляка.
Журналист сообщил, что российские военные начали применять против ВСУ дешевые беспилотники. Так они обманывают западные системы ПВО и радары, а также заставляют противника впустую тратить боеприпасы к ним.
«Есть фото и видео, показывающие, что это обычные "летающие велосипеды", сделанные для имитации "Гераней", но цена такого аппарата — рубль в базарный день», — цитирует Подоляку «Экономика Сегодня».
Ранее СМИ сообщали, что военные нашли и другие тактики и вооружения, которым ВСУ нечего противопоставить. Одним из таких средств стали планирующие авиабомбы, способные уничтожать даже укрытия глубоко под землей.