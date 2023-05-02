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Блогер Подоляка рассказал, как ВС РФ заставляет ВСУ тратить боеприпасы на «летающие велосипеды»

Армия
Блогер Подоляка рассказал, как ВС РФ заставляет ВСУ тратить боеприпасы на «летающие велосипеды»

Россия использует против ВСУ новую тактику, вынуждая их тратить больше боеприпасов на истребление дронов-обманок, заявил блогер Юрий Подоляка.

Журналист сообщил, что российские военные начали применять против ВСУ дешевые беспилотники. Так они обманывают западные системы ПВО и радары, а также заставляют противника впустую тратить боеприпасы к ним.

«Есть фото и видео, показывающие, что это обычные "летающие велосипеды", сделанные для имитации "Гераней", но цена такого аппарата — рубль в базарный день», — цитирует Подоляку «Экономика Сегодня».

Ранее СМИ сообщали, что военные нашли и другие тактики и вооружения, которым ВСУ нечего противопоставить. Одним из таких средств стали планирующие авиабомбы, способные уничтожать даже укрытия глубоко под землей.

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