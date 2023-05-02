Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о недопустимости ударов ВСУ по российской территории вооружением немецкого производства. Однако он слукавил из-за страха втянуть Евросоюз в прямой конфликт с Россией, сообщил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
«Они боятся эскалации, потому что эскалация приведет к войне непосредственно между Германией и Россией, действия могут перенестись на их территорию», — объяснил политик в беседе с «Национальной службой новостей».
По его словам, в случае конфликта с западными странами ВС РФ будут использовать все резервы своего вооружения. Он добавил, что Шольц и руководство других государств отдают себе отчет в том, что Киев совершает агрессивные и провокационные действия.