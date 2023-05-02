Власти Словакии заявили об опасно высоком уровне пестицидов в украинской пшенице

Образцы зерна взяли в середине апреля на Коларовском комбинате из партии в 1,5 тыс. тонн. Словакия заказала контрольный тест в одной из лабораторий ЕС. По словам министра, из-за высокого уровня опасных пестицидов украинская пшеница не может перерабатываться и должна быть уничтожена, пишет Teras.