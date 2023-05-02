Власти Словакии заявили об опасно высоком уровне пестицидов в украинской пшенице

Результаты исследования подтвердили наличие запрещенного в Европейском союзе пестицида в импортируемой с Украины пшенице, рассказал врио министра сельского хозяйства страны Самуэл Влчан.
Образцы зерна взяли в середине апреля на Коларовском комбинате из партии в 1,5 тыс. тонн. Словакия заказала контрольный тест в одной из лабораторий ЕС. По словам министра, из-за высокого уровня опасных пестицидов украинская пшеница не может перерабатываться и должна быть уничтожена, пишет Teras.
Глава ведомства отметил, что зерно можно использовать на биогазовой станции, сжечь или переработать в технических целях. В настоящее время партия пшеницы находится в одном из коммерческих хранилищ на территории Словакии.