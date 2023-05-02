Украина по итогам марта довела размер государственного долга до 119,9 млрд долларов

Общий показатель государственного и гарантированного государством долга Украины в течение марта 2023 года вырос на 3,9 млрд долларов, составив 119,9 млрд долларов, сообщает пресс-служба минфина республики.
Представители иностранного ведомства уточнили, что в марте 2023 года сумма долга в гривневом эквиваленте увеличилась на 143,23 млрд, а в долларовом — на 3,92 млрд. Совокупный размер займа в настоящий момент составляет 119,9 млрд долларов.
Экс-премьер-министр республики Николай Азаров ранее заявил, что на текущий момент примерно каждый четвертый украинец проживает за чертой бедности — 7,1 млн человек. Наибольшему риску подвержены люди, находящиеся в сельской местности.