Украина по итогам марта довела размер государственного долга до 119,9 млрд долларов

Представители иностранного ведомства уточнили, что в марте 2023 года сумма долга в гривневом эквиваленте увеличилась на 143,23 млрд, а в долларовом — на 3,92 млрд. Совокупный размер займа в настоящий момент составляет 119,9 млрд долларов.