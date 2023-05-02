В Запорожской области задержаны диверсанты, причастные к покушению на замначальника ГУВД

Причастные к покушению на замначальника областного ГУВД были задержаны силовиками в Запорожской области. Преступники планировали еще одну атаку.
Управление ФСБ по региону рассказало 2 мая, что преступники были найдены по горячим следам. Диверсанты также планировали совершить теракт во время майских праздников.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что неизвестные совершили покушение на замначальника ГУМВД в Мелитополе. Под днище его автомобиля была установлена самодельная бомба. Офицер остался жив, но получил травмы.