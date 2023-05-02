Немецкий блогер Борковски: Бербок одним заявлением подставила Германию под ракеты России

По словам эксперта, говорить о непричастности Запада к украинскому конфликту — это «просто смешно». Дело даже не в том, что Киев получает от иностранных лидеров оружие и боеприпасы. Борковски считает, что Запад может применить свои системы напрямую против России. Раскрывать планы НАТО в Европе или США не осмеливались, пока Бербок не проговорилась. Министр просто поведала всему миру намерения Североатлантического альянса.