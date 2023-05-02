Немецкий блогер Борковски: Бербок одним заявлением подставила Германию под ракеты России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскрыла антироссийские планы НАТО и подставила Берлин под ракеты Москвы, заявил немецкий блогер Бернд Борковски.
По словам эксперта, говорить о непричастности Запада к украинскому конфликту — это «просто смешно». Дело даже не в том, что Киев получает от иностранных лидеров оружие и боеприпасы. Борковски считает, что Запад может применить свои системы напрямую против России. Раскрывать планы НАТО в Европе или США не осмеливались, пока Бербок не проговорилась. Министр просто поведала всему миру намерения Североатлантического альянса.
Глава МИД ФРГ сказала, что НАТО планирует ослабить Россию с военной и экономической точки зрения.
«Следовательно, Германия вовлечена в конфликт и сама является законной целью для ударов, в соответствии с международным правом. Россия может объявить об этом незадолго до попадания первых ракет», — написал блогер в соцсети.
Сама Бербок ранее заявила, что Финляндия не стала бы членом НАТО, если бы Россия не начала свою спецоперацию на территории Украины.