Пригожин: артиллерией ЧВК «Вагнер» уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами теробороны ВСУ

Подразделения ЧВК «Вагнер» уничтожили бронеавтомобиль, в котором мог находиться командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Артиллерия «музыкантов» ликвидировала машину при подходе резервов с населенного пункта Часов Яр в Бахмут (Артемовск). Предполагается, что в бронеавтомобиле находился украинский военачальник. В настоящий момент информация уточняется, приводит комментарий предпринимателя его пресс-служба.
«Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК "Вагнер" при подходе резервов с населенного пункта Часов Яр в населенный пункт Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, который следовал в Бахмут. В настоящий момент уточняем данную информацию и доведем ее позже», — отметил Пригожин.
Накануне Евгений Пригожин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте за сутки продвинулись на 120 метров по разным направлениям. Подразделения «оркестра» в общей сложности взяли под контроль 45 тыс. квадратных метров территории.