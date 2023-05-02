Пригожин: артиллерией ЧВК «Вагнер» уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами теробороны ВСУ

Артиллерия «музыкантов» ликвидировала машину при подходе резервов с населенного пункта Часов Яр в Бахмут (Артемовск). Предполагается, что в бронеавтомобиле находился украинский военачальник. В настоящий момент информация уточняется, приводит комментарий предпринимателя его пресс-служба.