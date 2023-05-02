Экс-советник Кучмы Соскин: Украина останется без поддержки США в ближайшие месяцы

Официальный Киев в скором времени лишится военной и финансовой помощи со стороны Вашингтона, предупредил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, на это повлияют финансовые проблемы, возникшие в США, и незаинтересованность жителей страны в дальнейшей поддержке Украины. Речь идет в том числе о негативном отношении американцев к данной теме.
«США резко уходят с поля поддержки Украины. Еще месяц, два или три, и США не будут финансировать Украину и поставлять вооружение», — спрогнозировал Соскин, выступая на своем YouTube-канале.
Ранее стало известно, что тема украинского конфликта стала покидать первые полосы мировых изданий. Это заметил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко. Дипломат пожаловался на подобные изменения в эфире Sky News.