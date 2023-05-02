В Саратове прошло награждение кавалеров почетного знака детского признания «Орден Ладошки»

Очередная церемония награждения кавалеров почетного знака детского признания «Орден Ладошки» состоялась в саратовской гимназии «Авиатор». В XI церемонии награждения приняли участие больше 700 учащихся, их родителей и педагогов.
Как пишет ИА «Ветеранские вести», белый медальон с золотистой ладошкой получили учитель биологии энгельсской школы № 4 Татьяна Шевченко, педагог-новатор Владимир Просвиркин, композитор и худрук Детского театра «Домисолька» Ольга Юдахина, писатель Олег Рой и певец Владимир Девятов.
Во время мероприятия общественные награды получили ветераны педагогического труда и педагоги с многолетним стажем. Кроме того, состоялось торжественное гашение конверта «Орден Ладошки», после чего призеры провели тематические мастер-классы для школьников и их родителей.
Отмечается, что помощь в организации мероприятия оказал глава Комиссии по патриотическому воспитанию и содействию юнармейскому движению Общественного совета при Минобороны РФ Вячеслав Калинин.