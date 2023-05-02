«Эрозия сдерживания». В США призвали выбить Россию и КНР из Тихоокеанского региона

Аналитик уверен, что Вашингтон для закрепления своего влияния в регионе должен создать крупную сеть военно-морских баз в Океании, Юго-Восточной Азии, а также близлежащих к Китаю. Данный процесс может быть серьезно подкреплен размещением дополнительных подразделений.