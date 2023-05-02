«Эрозия сдерживания». В США призвали выбить Россию и КНР из Тихоокеанского региона

США должны значительно увеличить инвестиции в Индо-Тихоокеанском регион, чтобы быть готовыми к растущему влиянию России и Китая. Такой вывод сделал научный сотрудник аналитического центра Американского института предпринимательства Дастин Уокер.
По его словам, большая часть уже выделенных средств направлена на поддержание существующей инфраструктуры или устаревших инициатив, которые имеют сомнительное отношение к текущей политической повестке.
Аналитик уверен, что Вашингтон для закрепления своего влияния в регионе должен создать крупную сеть военно-морских баз в Океании, Юго-Восточной Азии, а также близлежащих к Китаю. Данный процесс может быть серьезно подкреплен размещением дополнительных подразделений.
«Базирование F-35A на авиабазе Мисава в Японии было бы сильным следующим шагом», — уточнил он.
Уокер заметил, что многопрофильная оперативная группа (MDTF) занимает центральное место в проведении американской стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, однако ее базирование в штате Вашингтон и на Гавайях, пояснил аналитик, приводит к определенным ограничениям.
Начальник штаба сухопутных войск США Джеймс Макконвилл недавно заявлял о возможности ее передислокации. По мнению эксперта, администрация президента Джо Байдена должна обеспечить это за счет дополнительных соглашений с правительством Японии.
«Хотя идти в ногу с подводной угрозой со стороны России крайне важно, администрации Байдена следует сбалансировать это положение, разместив подводные лодки класса "Вирджиния" на Гуаме и в Сан-Диего, Калифорния», — говорится в статье.
Кроме того, американское руководство должно ускорить инвестиции в логистику, чтобы получить «надежную поддержку для ведения эффективных боевых действий». В этом контексте, отмечает Уокер, хранение и распределение топлива имеет решающее значение.
«Слабые позиции сил США в Индо-Тихоокеанском регионе способствовали "эрозии надежного сдерживания". Но при сохранении дипломатической срочности, значительных инвестициях и более совершенных возможностях трансформация военной позиции США можно восстановить и сохранить позиции в Индо-Тихоокеанском регионе», — резюмировал научный сотрудник.
Ранее стало известно, что будет сформирована на базе Тихоокеанского флота дивизия подводных лодок специального назначения с ядерными торпедами «Посейдон».