«Надувает патриотизм». Что стоит за желанием Польши получить репарации от России

В Польше вновь заговорили про репарации, которые Россия, как правопреемница СССР, якобы должна выплатить Варшаве по итогам Второй мировой войны. Глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times сообщил, что после получения денежных компенсаций от Берлина они планируют обратиться с аналогичным требованием к Москве.
«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с [президентом России Владимиром] Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», — обозначил намерения Варшавы Пшидач.
Детали истории
Осенью прошлого года Варшава снова призвала Германию возместить ей потери, оценив их на уровне 1,3 трлн долларов. Тогда же в Польше не исключили, что будут добиваться аналогичных выплат и от России. В МИД РФ такого рода заявления назвали «политическими фантазиями», а в экспертном сообществе и вовсе усомнились в адекватности польского правительства.
ФРГ в свою очередь считает вопрос закрытым, поскольку Польша еще в 1953 году отказалась от каких-либо компенсаций. Так было на протяжении нескольких десятилетий, пока члены правящей партии «Право и справедливость» не начали выказывать немецкому руководству соответствующие претензии.
При этом в Варшаве совершенно не учитывают тот факт, что Германия в рамках двусторонних договоренностей долгие годы выплачивала деньги полякам, пережившим псевдомедицинские эксперименты во время нахождения в нацистских лагерях. Компенсации выделяли и тем гражданам, которые делали взносы в немецкую систему соцобеспечения, но в итоге не получали положенную пенсию.
Однако польские власти считают соглашение 1953 года неправомерным, подкрепляя свою позицию тем, что прежде страна находилась под влиянием СССР.
Усилия бесполезны
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал политиков, выступающих с подобными заявлениями, как Марчин Пшидач, «подонками» и «безграмотными людьми», которые искажают историю.
«600 тысяч человек погибло за освобождение Польши, огромнейшие деньги были вложены Советским Союзом в восстановление Польши. Будет очень хорошо, если мы посчитаемся. Я думаю, что всего бюджета Польши не хватит, чтобы рассчитаться с нами, если они захотят проводить такие подсчеты», — возмутился парламентарий в беседе с изданием «Лента.ру».
В свою очередь замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Известиями» призвал не реагировать на заявления «политических блох». Требования выплатить репарации звучат не впервые: они появляются с разной «степенью озабоченности» и являются лишь «отрыжкой великопольских устремлений», которые появились из сожалений об утрате Речи Посполитой.
С тем, что усилия Польши бесполезны, согласился и заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин. Собеседник «ПС» не исключил, что подобного рода претензии продолжат звучать в адрес Москвы и в будущем. Впрочем, он усомнился в том, что Варшава решится перейти от слов к реальным действиям.
Непрекращающиеся требования репараций, по мнению Жарихина, являются всего лишь элементом внутриполитической борьбы. Представить, как Польша попытается «силой заставить» Россию платить, очень трудно, признался он.
«Правящая партия Польши явно боится проиграть, поэтому надувает патриотизм среди населения, в том числе с помощью таких "штучек". Они прекрасно понимают, что Россия им ответит примерно так же, как и Германия. Если перевести с дипломатического на обычный язык фразой Остапа Бендера, то это, как "от мертвого осла уши" — вам они не понадобятся», — констатировал Жарихин.
Ранее «ПС» рассказывала, как Польша захотела забрать часть земель у Чехии. Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич оценил попытки Варшавы, сравнив республику с ненасытным слоном из старого анекдота.