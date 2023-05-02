«Надувает патриотизм». Что стоит за желанием Польши получить репарации от России

Осенью прошлого года Варшава снова призвала Германию возместить ей потери, оценив их на уровне 1,3 трлн долларов. Тогда же в Польше не исключили, что будут добиваться аналогичных выплат и от России. В МИД РФ такого рода заявления назвали «политическими фантазиями», а в экспертном сообществе и вовсе усомнились в адекватности польского правительства.