Британцы столкнулись с рекордно высокими темпами подорожания продуктов

Годовые темпы роста цен на продовольствие в Великобритании в апреле достигли рекордно высокого значения в 15,7%, сообщил телеканал Sky News.
Генеральный директор Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон объяснила, что продукты остаются дорогими из-за увеличивающихся расходов по всей цепочке поставок. Эффект домино от увеличения стоимости производства и упаковки спровоцировал повышение цен на готовые обеды. Цены на кофе взлетели после сокращения поставок от главных импортеров и подорожания зерна.
По данным агентства NielsenlQ, в апреле цены на еду и неалкогольные напитки увеличились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за этого в Соединенном Королевстве наблюдается волна забастовок. В протестах участвуют представители железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и многие другие.