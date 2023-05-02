Британцы столкнулись с рекордно высокими темпами подорожания продуктов

По данным агентства NielsenlQ, в апреле цены на еду и неалкогольные напитки увеличились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за этого в Соединенном Королевстве наблюдается волна забастовок. В протестах участвуют представители железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и многие другие.