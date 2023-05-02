Ищенко: ВСУ догадываются, что их ждет во время контрнаступления

Возможно, они рассчитывают, что со временем ситуация хот как-то изменится – «либо ишак сдохнет, либо падишах», объясняет эксперт. Возможно, что-то измениться у американцев и они больше не будут подталкивать украинцев к наступлению, дадут им возможность найти более разумные решения. А может быть геополитическая ситуация изменится в пользу Украины и наступление будет иметь хоть какой-то смысл.