Ищенко: ВСУ догадываются, что их ждет во время контрнаступления

Заявления украинской стороны, что для предстоящего наступления необходимо сформировать еще три, пять или даже восемь новых бригад, указывают на понимание собственных возможностей, и на желание потянуть время.
Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, по словам которого в вопросе запланированного на весну масштабного контрнаступления ВСУ на Киев давит не только общественное мнение внутри страны, давят американцы, которые требуют наступать как можно скорее.
А украинцы до последнего отговаривались тем, что «ждут технику».
«Потом они рассказывали, что они уже сформировали все бригады для наступления, а теперь говорят: "Нехудо бы еще сформировать от трех до пяти бригад, а, может быть, даже восемь, и их мы сформируем к июню". Уже есть какой-то запас времени», – заявил Ищенко.
Но американцы, уверен он, не дадут украинцам дотянуть до июня. Хотя эта формулировка украинской стороны ясно указывает на желание как можно дальше отложить начало наступления.
Ведь украинские военные, объясняет эксперт, отдают себе отчет в том, какие возможности у них есть, а каких нет.
«Они прекрасно понимают, что лучше в такой ситуации держать обученные вооруженные силы как резерв для обороны, для парирования прорывов российских войск, чем просто угробить их в наступлении на заранее подготовленные позиции, – подчеркнул Ищенко. – Они же знают, куда им придется наступать, и догадываются, что их будут там встречать. Они знают, что у них нет господства в воздухе, они знают, что Россия их значительно опережает по количеству и качеству артиллерийских стволов и так далее».
Таким образом украинцы понимают, что их последние резервы будут посланы на убой. И поэтому они стараются по возможности отложить это тяжелое и неблагодарное решение.
Возможно, они рассчитывают, что со временем ситуация хот как-то изменится – «либо ишак сдохнет, либо падишах», объясняет эксперт. Возможно, что-то измениться у американцев и они больше не будут подталкивать украинцев к наступлению, дадут им возможность найти более разумные решения. А может быть геополитическая ситуация изменится в пользу Украины и наступление будет иметь хоть какой-то смысл.
«Вот они и выжидают, потому что идти самоубиваться никто особо никогда не хочет, даже если ты будешь посылать самоубиваться других, – подчеркнул Ищенко. – Но когда это твои последние резервы, ты понимаешь, что потом очередь и до тебя дойдет. Гитлер хоть и в бункере сидел, но ему все равно пришлось стреляться».
Поэтому украинцы сейчас пытаются тянуть время, чтобы за это время получше подготовиться, запасти побольше резервов, набрать мобилизованных и подготовить их, чтобы потом использовать это «пушечное мясо» там, где это будет нужнее – для наступления или для обороны.
Поэтому можно ожидать, что украинцы будут тянуть время так долго, как только смогут. А когда больше не смогут откладывать – пойдут в наступление, считает Ищенко.