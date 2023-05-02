РИА Новости: бойцы ВСУ активно продают полученную от волонтеров технику и материальные ценности

Украинские военные регулярно и в массовом порядке продают приобретенную волонтерами для нужд ВСУ технику и другие материальные средства. Об этом сообщил журналистам РИА Новости специалист разведки по открытым источникам с позывным Глаз.
«В интернете… сложно утаить связи. Профессионалы нашей сферы прекрасно знают, что есть огромный черный рынок военной помощи Украине, и особое место в нем занимает перепродажа материально-технических средств, передаваемых для ВСУ волонтерами», — отметил Глаз.
Он подчеркнул, что подобное явление распространилось очень широко. Бойцы ВСУ зачастую не размещают объявления о криминальном бизнесе самостоятельно, а действуют через родственников или знакомых, отметил собеседник РИА Новости.