Украинский президент Владимир Зеленский оказался заложником собственных военных амбиций – теперь он не может оказаться от анонсированного заранее масштабного контранступления ВСУ, несмотря на то что в успех этой операции не верят ни в Киеве, ни на Западе.
Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал эксперт дискуссионного клуба «Валдай», профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
«Зеленский мог завершить конфликт год назад в Стамбуле, причем с минимальными потерями для Украины и с учетом интересов России, – напомнил политолог. – Но к настоящему моменту под давлением Лондона и Вашингтона Зеленским сделано слишком многое из того, что сужает пространство для манера».
Теперь у украинского президента нет пути назад, он оказался в ловушке, объясняет Ткаченко. Страны Запада требуют от него успехов на поле боя, а внутренние политические оппоненты готовы воспользоваться шаткостью его положения, в случае если Зеленский попытается идти поперек воле западных кураторов.
Причина проблем украинского лидера кроется в его собственных амбициях и в его окружении, которое составляют люди, преследующие собственные интересы. Уже многие украинские политики понимают, что Зеленский ведет страну к катастрофе. При этом у Зеленского нет «скамейки запасных», чтобы посадить в кресла чиновников новых, более подходящих людей. Поэтому Зеленский рискует остаться без поддержки внутри страны.
«Более того, если посмотреть на публикации американской прессы, то выстраивается очевидная логическая цепочка. На верхней ступени пирамиды под названием «украинский кризис» окажутся такие «ястребы», как Виктория Нуланд и сам Джо Байден, которые еще в 2014 году пытались решить конфликт в свою пользу. Позже они продолжили начатое почти 10 лет назад», – добавил политолог.
И теперь, по словам Ткаченко, все эти люди, которые сами и задали изначально инерцию движения, теперь делают вид, что возможный провал наступления ВСУ – это не их вина.
Не желая признать собственное поражение, они изо всех сил перекладывают ответственность на Зеленского и его команду, и одновременно с этим подготавливают западное общество к тому, что Украина проиграет в противостоянии с Россией..