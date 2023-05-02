«США готовятся к поражению ВСУ». Ситуация с контрнаступлением загнала Зеленского в ловушку

Причина проблем украинского лидера кроется в его собственных амбициях и в его окружении, которое составляют люди, преследующие собственные интересы. Уже многие украинские политики понимают, что Зеленский ведет страну к катастрофе. При этом у Зеленского нет «скамейки запасных», чтобы посадить в кресла чиновников новых, более подходящих людей. Поэтому Зеленский рискует остаться без поддержки внутри страны.