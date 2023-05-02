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«США готовятся к поражению ВСУ». Ситуация с контрнаступлением загнала Зеленского в ловушку

Ближнее зарубежье
«США готовятся к поражению ВСУ». Ситуация с контрнаступлением загнала Зеленского в ловушку

Украинский президент Владимир Зеленский оказался заложником собственных военных амбиций – теперь он не может оказаться от анонсированного заранее масштабного контранступления ВСУ, несмотря на то что в успех этой операции не верят ни в Киеве, ни на Западе.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал эксперт дискуссионного клуба «Валдай», профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

«Зеленский мог завершить конфликт год назад в Стамбуле, причем с минимальными потерями для Украины и с учетом интересов России, – напомнил политолог. – Но к настоящему моменту под давлением Лондона и Вашингтона Зеленским сделано слишком многое из того, что сужает пространство для манера».

Теперь у украинского президента нет пути назад, он оказался в ловушке, объясняет Ткаченко. Страны Запада требуют от него успехов на поле боя, а внутренние политические оппоненты готовы воспользоваться шаткостью его положения, в случае если Зеленский попытается идти поперек воле западных кураторов.

Причина проблем украинского лидера кроется в его собственных амбициях и в его окружении, которое составляют люди, преследующие собственные интересы. Уже многие украинские политики понимают, что Зеленский ведет страну к катастрофе. При этом у Зеленского нет «скамейки запасных», чтобы посадить в кресла чиновников новых, более подходящих людей. Поэтому Зеленский рискует остаться без поддержки внутри страны.

«США готовятся к поражению ВСУ». Ситуация с контрнаступлением загнала Зеленского в ловушку
«Более того, если посмотреть на публикации американской прессы, то выстраивается очевидная логическая цепочка. На верхней ступени пирамиды под названием «украинский кризис» окажутся такие «ястребы», как Виктория Нуланд и сам Джо Байден, которые еще в 2014 году пытались решить конфликт в свою пользу. Позже они продолжили начатое почти 10 лет назад», – добавил политолог.

И теперь, по словам Ткаченко, все эти люди, которые сами и задали изначально инерцию движения, теперь делают вид, что возможный провал наступления ВСУ – это не их вина.

Не желая признать собственное поражение, они изо всех сил перекладывают ответственность на Зеленского и его команду, и одновременно с этим подготавливают западное общество к тому, что Украина проиграет в противостоянии с Россией..

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