Песков призвал опубликовать имеющиеся данные по расследованию взрывов на «СП»

Расследование взрывов на «Северных потоках» должно быть прозрачным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что мир должен узнать имена ответственных за этот теракт. По этой причине он призвал опубликовать данные, если они есть.
«Расследование этого теракта должно быть транспарентным для всех. И его нужно ускорять», – сказал представитель Кремля.
Песков также прокомментировал снимки российского корабля в Балтийском море за несколько дней до взрывов. По его словам, суда из РФ передвигаются по этой территории, поэтому есть сотни фотографий.