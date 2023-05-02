Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» передала тысячи писем от погибших бойцов в результате «снарядного голода»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскритиковал деятельность чиновников, ответственных за «снарядный голод» среди участников СВО. В Госдуму были переданы тысячи писем от погибших «музыкантов».
«На этом видео командир пятого штурмового отряда, Герой России (пять орденов Мужества, две медали "За Отвагу") Дмитрий Подольский с позывным Салем подписывает письма за наших погибших товарищей. "Груз 200 — мы вместе" — это тот девиз, который вы видели на моем бронежилете в Бахмуте», — передает заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
На фоне многочисленных потерь предприниматель вновь поднял вопрос о причинах нехватки боеприпасов.
«Почему околовоенные бюрократы совершили самое тяжкое преступление, которое можно было совершить, и без вооружения, боеприпасов и других необходимых вещей заставили погибать российский народ?» — заявил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее лишившийся конечности «вагнеровец» Дмитрий Подольский обратился к парламентариям от лица погибших товарищей. По его словам, трагические последствия стали результатом недостаточного количества снарядов.