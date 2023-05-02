Песков: Москва осознает вину киевского режима в ряде терактов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осознает вину киевского режима в ряде терактов, совершенных на территории России. По его словам, Кремль намерен и дальше проводить свою линию.
В начале апреля петербургские правоохранители задержали 26-летнюю Дарью Трепову✱ (внесена в перечень террористов Росинфомониторинга), которую подозревают в совершении теракта. Жертвой взрыва в кафе на Университетской набережной стал военкор Владлен Татарский, пострадали более 40 человек.
Согласно одной из версий, Трепову курировали иностранные спецслужбы. Статуэтку, в которой находилась взрывчатка, ей передал украинский журналист Юрий Денисов✱ (внесен в перечень террористов Росинфомониторинга).
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России