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Песков: Москва осознает вину киевского режима в ряде терактов

Происшествия
Песков: Москва осознает вину киевского режима в ряде терактов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осознает вину киевского режима в ряде терактов, совершенных на территории России. По его словам, Кремль намерен и дальше проводить свою линию.

В начале апреля петербургские правоохранители задержали 26-летнюю Дарью Трепову✱ (внесена в перечень террористов Росинфомониторинга), которую подозревают в совершении теракта. Жертвой взрыва в кафе на Университетской набережной стал военкор Владлен Татарский, пострадали более 40 человек.

Согласно одной из версий, Трепову курировали иностранные спецслужбы. Статуэтку, в которой находилась взрывчатка, ей передал украинский журналист Юрий Денисов✱ (внесен в перечень террористов Росинфомониторинга).

  • ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
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