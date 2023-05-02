Продажи российской нефти в Индию превысили совокупные поставки Ирака и Саудовской Аравии

В прошлом месяце ввоз нефти из России в Индию достиг 1,7 млн баррелей в сутки. В то же время поставки из Ирака в республику аналитики оценили в 812 тысяч баррелей в день, а из Саудовской Аравии — в 671 тысячу баррелей.