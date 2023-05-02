Продажи российской нефти в Индию превысили совокупные поставки Ирака и Саудовской Аравии

Объем апрельских поставок российской нефти в Индию впервые превысил совокупный импорт страны сырья из Ирака и Саудовской Аравии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.
В прошлом месяце ввоз нефти из России в Индию достиг 1,7 млн баррелей в сутки. В то же время поставки из Ирака в республику аналитики оценили в 812 тысяч баррелей в день, а из Саудовской Аравии — в 671 тысячу баррелей.
В марте российский экспорт сырья в Индию составлял 1,6 млн баррелей в сутки, а в апреле прошлого года суточные поставки находились на уровне 270 тысяч баррелей.
По словам аналитика Vortexa Серены Хуан (Serena Huang), ожидается, что закупки Индией нефти из России будут оставаться практически неизменными в условиях конкуренции с Китаем за это сырье.