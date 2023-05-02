Основная масса наших парней погибла в результате нехватки боеприпасов: командир ЧВК «Вагнер» обратился к депутатам Госдумы

Командир пятого штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский записал видеообращение к депутатам Госдумы. Боец, который лишился конечности, констатировал, что серьезные потери среди сослуживцев обусловлены исключительно нехваткой снарядов.
По словам «вагнеровца», он подписывает документы, в которых изложена последняя просьба погибших боевых товарищей.
«Я командир пятого штурмового отряда. Обращаюсь к депутатам Госдумы. В настоящий момент подписываю документ, где обращаюсь с крайней просьбой парней, которые погибли при выполнении специальной военной операции. Основная масса наших парней, сотрудников, порядка 70-80%, погибла в результате нехватки боеприпасов, так называемого "снарядного голода"», — сказал на видео командир «штурмовиков».
Дмитрий Подольский обратил внимание, что если бы Минобороны РФ предоставляло необходимое количество боеприпасов, то потерь среди «музыкантов» было бы гораздо меньше.
«Если бы министерство обороны полностью удовлетворяло нашу заявку, потребности на боеприпасы различных калибров и видов, то потерь было бы в пять, а, может быть, даже в десять раз меньше. А задачи бы выполнялись намного быстрее. И в данный момент у меня просто вопрос такой, человеческий, а кто теперь ответит за погибших парней, которые погибли… по чьей вине, кто не выдавал боеприпасы и продолжает этим заниматься?» — отметил Подольский.
Его видеообращение опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин озвучил потери «оркестра» при освобождении Бахмута и указал на острую нехватку снарядов.