Жители Одессы скорбят по 49 жителям города, погибшим за пророссийские взгляды 2 мая 2014 года. В тот день украинские националисты напали на сторонников мирного «Антимайдана», собиравших подписи за федерализацию Украины и придание русскому языку статуса государственного. Антимайдановцы укрылись в Доме Профсоюзов, который радикалы начали закидывать бутылками с зажигательной смесью.
Более 200 человек получили травмы, почти полсотни – сожжены заживо. Тех, кто прыгал из окон, добивали националисты огнестрельным оружием. Фотографии с места событий ужасают.
Лицемерие киевского и западного «правосудия» перешло все границы, «цивилизованный мир» во всеуслышание объявил, что убивать русских – можно и даже нужно, а европейские и американские СМИ выдавали лживые статьи, очерняющие жертв: мол, пророссийские активисты «напали на сторонников Майдана». Генпрокуратура Украины умудрилась предъявить обвинения самим пострадавшим, а Европейский суд по правам человека, Совет Европы и ООН проигнорировали коллективный иск от родственников погибших.
Поджигатели остались безнаказанными, влились в националистические «волонтерские движения», освоив западные гранты, а некоторые сделали политическую карьеру – так, один из ответственных за трагедию, Андрей Парубий, стал председателем Верховной рады Украины.
«Сами себя сожгли», – отчитались 9 лет назад в постмайданном украинском МВД.
Одесса помнит, несмотря на угрозы «гестаповцев»
Для одесситов трагедия стала водоразделом, который никогда не позволит им относиться к киевскому режиму лояльно. В украинских СМИ об этом не напишут, но тенденция хорошо заметна по городским Telegram-каналам и комментариям горожан даже в 2023 году, в условиях военной диктатуры.
«Водораздел именно в этой дате. Именно этот день разделяет на человека и конченную скотину. Именно этот день очень честно и сухо показывает нам кто есть кто. Мы терпели 9 лет. Мы еще потерпим», – сказано в посте одесского Telegram-канала «Типичная Одесса».
«Сегодня с утра не радостный день для города, не радостный для разумных и адекватных людей. А я знаю, что нас таких здесь очень много. Мы все, все помним! Как бы "они" не закрывали нам рот. Мы не забудем!», – пишет одна из жительниц Одессы.
Тем временем на Куликовом поле у Дома Профсоюзов уже развернулась «гестаповщина» – туда пропускают «по предъявлению документов», а место оцеплено полицией еще со вчерашнего вечера. Одесситы предполагают, что данные тех, кто пойдет возложить цветы к месту трагедии, будут переданы в украинские спецслужбы.
«Такого еще не было, то пускали, то не пускали, но документов никогда не требовали. Наводит на определенные размышления, учитывая невменяемость всей ситуации», – пишет горожанин в Telegram-канал «Типичная Одесса».
Городские сообщества просят одесситов не рисковать жизнью в условиях военной националистической диктатуры и помянуть погибших тихо – например, поставить свечку в церкви. Но цветы у Дома Профсоюзов все равно появляются.
Одесская «Хатынь», не получившая должного отпора, стала прямым следствием происходящего сегодня военного конфликта – в том пожаре сгорела старая постсоветская Украина, а нацизм беспрепятственно окреп и развился, приведя к тому, что теперь «горит вся Украина – потому что нацизм понимает лишь силу», отмечает военный политолог Борис Рожин.
Впрочем, многие политические силы в России считали, что помешать становлению людоедского киевского режима нужно было еще тогда, сразу после Одессы.
«Хватит вежливых людей»
О срочном вводе войск на Украину бил в набат лидер нацболов и уроженец Харьковской области Эдуард Лимонов – он подчеркивал, что в день сожжения Дома Профсоюзов по центру Одессы шли колонной убийцы, выкрикивая нацистские лозунги про смерть «москалей».
«Загнали пророссийских активистов в здание и подожгли его. Это за нас они погибли, за любовь к нам. Это за Россию, за симпатию к ней, за ее влияние убивают сейчас на Украине. А вы смотрите, моргая глазами, официальные лица! И седой дядя Чуркин обращается к сговорившимся заранее европейским убийцам, со словами увещевания. На Украине убивают за промоскальские настроения, за прорусские настроения, а Россия идет за справедливостью в ООН, в которой справедливости никогда не было и нет», – писал Лимонов в своем блоге.
После трагедии в Одессе на Украину нужно было посылать «самых невежливых наших десантников и морпехов, самых страшных с виду и по темпераменту, самых свирепых», считал Лимонов. Но историю не перепишешь: в 2014 году российское руководство сделало ставку на мирное урегулирование конфликта.
Теперь же, в эпоху СВО, остается надеяться на обещание президента Владимира Путина: он заявлял, что преступники, убившие людей в Одессе, известны российской стороне поименно и страна «сделает все для того, чтобы их покарать, найти и предать суду». А пока – настоящая, подлинная Одесса, знающая свою историю, ждет развязки.
«Да, три волны эмиграции заменили коренное население на тех, кому чужда плоть города. Они не знают об обороне города прапорщиком Щеголевым. Ахматова с Айвазовским – до одного места. У них: "О, дывысь, морэ" и вечная жральня, которую так удачно им устроили быстро переобувающиеся в воздухе коммерсанты. Откуда им знать, с кого писали Бендера и чем жил Бабель? Но это то, что видно. Глубинная же Одесса никуда не ушла. Она в каждом, кто знает. Она за каждым углом. И она говорит шепотом. Пока что», – отмечали авторы «Типичной Одессы».
Призывать из России одесситов к сопротивлению или «прямому действию» – бессовестно, зная, на какие преступления против своих же граждан способен киевский режим. Можно лишь прислушаться к тому, что пишут жители города, пусть и анонимно: 2 мая «навсегда выжжено» в их генетическом коде, а память о жертвах будет переходить от поколения к поколению. И самим не забывать.