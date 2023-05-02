«Говорим шепотом». Одесситы поминают убитых в Доме Профсоюзов под угрозой репрессий

Призывать из России одесситов к сопротивлению или «прямому действию» – бессовестно, зная, на какие преступления против своих же граждан способен киевский режим. Можно лишь прислушаться к тому, что пишут жители города, пусть и анонимно: 2 мая «навсегда выжжено» в их генетическом коде, а память о жертвах будет переходить от поколения к поколению. И самим не забывать.

