Кулеба: поставки истребителей F-16 на Украину будут зависеть от результатов контрнаступления

Решение о поставках на Украину американских многоцелевых истребителей F-16 будет привязано к результатам контрнаступления ВСУ, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Мы получим самолеты F-16. Вопрос времени. Это наша работа и работа команды президента, чтобы мы сделали это как можно быстрее», — отметил он.
По словам Кулебы, если бы у украинской армии были F-16 уже сейчас, то анонсированное контрнаступление «было бы намного более быстрым».
Ранее глава МИД Украины заявил, что ложится спать и просыпается с мыслями о контрнаступлении, а днем делает все, чтобы Запад передал ВСУ больше оружия.