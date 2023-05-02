Reuters: Байден проведет встречу с лидерами Конгресса США из-за угрозы дефолта

Американский президент Джо Байден намерен провести переговоры с высокопоставленными лидерами Конгресса США из-за угрозы дефолта, сообщило издание Reuters.
По информации осведомленных источников, на встрече будут присутствовать спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, лидер демократов Хаким Джеффрис, а также республиканец Митч Макконелл и сенатор Чак Шумер.
Уточняется, что причиной собрания стал риск наступления дефолта в США. По мнению экспертов, он может случиться 1 июня. В стране не хватает наличных средств для оплаты счетов, что может представлять опасность для американского государства.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности скорого краха США из-за Байдена.