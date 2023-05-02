Депутаты ЛДПР разработали проект о запрете чиновникам иметь заграничную недвижимость

Сейчас лица, занимающие «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности, не могут иметь иностранное гражданство и счета за пределами России. Однако эта категория пока имеет право владеть недвижимым имуществом в других государствах. Такие активы могут стать инструментом давления на представителей власти.