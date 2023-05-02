Депутаты ЛДПР разработали проект о запрете чиновникам иметь заграничную недвижимость

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий депутатам, федеральным министрам, а также лицам, занимающим посты в органах прокуратуры, Следственного комитета, МВД России, Центробанке и Счетной палате, иметь недвижимость за пределами страны, сообщает пресс-служба партии ЛДПР.
Авторы инициативы уточнили, что введение такого запрета стало как никогда актуальным. Агрессия стран коллективного Запада и их сателлитов по отношению к Москве только продолжает усиливаться.
Сейчас лица, занимающие «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности, не могут иметь иностранное гражданство и счета за пределами России. Однако эта категория пока имеет право владеть недвижимым имуществом в других государствах. Такие активы могут стать инструментом давления на представителей власти.