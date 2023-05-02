Владимирским предпринимателям вернули автомобильную стоянку по требованию прокуратуры

Прокуратура Владимирской области провела проверку одного из соглашений мэрии города Владимира с коммерсантами, работающими в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», в 2017 году власти Владимира сдали в аренду бизнесменам площадку под парковку. Однако через пять лет, в 2022 году, представители городской администрации неожиданно для арендаторов исключили вышеупомянутый объект из схемы нестационарных торговых объектов. В результате чего договор был аннулирован.
Предприниматели обратились в прокуратуру. И надзорное ведомство поддержало их требование о возврате стоянки. Прокурор внес представление мэру города. В итоге данный акт был рассмотрен и признан обоснованным, рассказали в региональной прокуратуре.