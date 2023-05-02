Владимирским предпринимателям вернули автомобильную стоянку по требованию прокуратуры

Как пишет издание «Владимирские ведомости», в 2017 году власти Владимира сдали в аренду бизнесменам площадку под парковку. Однако через пять лет, в 2022 году, представители городской администрации неожиданно для арендаторов исключили вышеупомянутый объект из схемы нестационарных торговых объектов. В результате чего договор был аннулирован.