Кедми назвал лучшее российское оружие против отправленных Украине танков Leopard

На настоящий момент Украина получила 14 танков Leopard 2A4 из Польши, более 100 бронемашин Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов, еще 18 Leopard 2A6 от ФРГ и три — из Португалии. По восемь Leopard 2A4 были отправлены в Киев из Канады и Норвегии.