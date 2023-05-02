Кедми назвал лучшее российское оружие против отправленных Украине танков Leopard

Лучшим средством против немецких бронемашин Leopard, предоставленных Украине некоторыми европейскими странами, служит российский основной боевой танк Т-90 во всех его модификациях. Об этом в разговоре с «Политикой Сегодня» заявил военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Так собеседник «ПС» прокомментировал статью в газете Bild, авторы которой заявили, что у РФ есть три способа уничтожить немецкие «Леопарды». По их мнению, наибольшую угрозу для этой военной техники представляют передовые противотанковые системы с управляемыми ракетами, которые обладают тандемным кумулятивным зарядом.
Пробивная способность последних превышает 1 м стальной брони. Второй способ — это противотанковые мины ТМ-62 и их более совершенные версии. Также в Bild предположили, что ВС РФ могли бы противопоставить Leopard собственные танки.
В свою очередь Кедми обратил внимание, что немецкие «Леопарды» — по крайней мере, в той модификации, в которой они поступили на Украину, — уже считаются устаревшими. Поэтому самым эффективным оружием против Leopard 2 являются российские боевые машины, в частности Т-90.
«Т-90 во всех его модификациях — это отличное оружие против Leopard 2. Следующими по эффективности идут мины, попадающие в танк сверху за счет большого радиуса действий и слабой защиты танков от таких попаданий. Ну и современные противотанковые ракеты отлично справятся с “Леопардами”», — резюмировал Кедми.
На настоящий момент Украина получила 14 танков Leopard 2A4 из Польши, более 100 бронемашин Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов, еще 18 Leopard 2A6 от ФРГ и три — из Португалии. По восемь Leopard 2A4 были отправлены в Киев из Канады и Норвегии.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин начнет передачу Украине до 80 танков Leopard 1 в середине года.